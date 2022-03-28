В Усть-Куте началось благоустройство городского центра «Речники» в рамках гранта Минстроя РФ

В Усть-Куте в районе ДК «Речники» началась подготовка площадки для благоустройства нового городского центра по проекту, который в 2021 году стал победителем в конкурсе Минстроя России, рассказали SIA.RU в компании.

Проект реализуется на средства гранта в сумме 70 млн рублей, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке частных инвесторов, включая Иркутскую нефтяную компанию. В настоящее время городская администрация заключила соглашение с подрядной организацией, объект планируют сдать до ноября 2022 года.

Новый городской центр «Речники» – это современное пространство, в котором предусмотрены территория для массовых мероприятий, аттракционы, игровые и спортивные площадки, а также воркаут для маломобильных горожан.

Проектом предусмотрено и благоустройство Сквера памяти, где будут размещены стенды с информацией о важных исторических событиях Усть-Кута и известных жителях. В обустроенной игровой зоне – с игровым оборудованием на речную тематику – появится семейное кафе, а вблизи – деревянный амфитеатр и летний кинотеатр под открытым небом.

Проект архитекторов Агентства развития территорий "Градостроительная школа" в 2021 году стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Усть-Кут впервые подал заявку и соревновался за победу с 107 городами России численностью от 20 до 50 тыс. жителей.

В настоящее время Иркутская нефтяная компания проводит грантовый конкурс «Район моей мечты», который также направлен на благоустройство городской среды. К участию приглашаются общественные и некоммерческие организации, ТСЖ, ТОС, учреждения культуры, образования, здравоохранения и соцзащиты Усть-Кутского района. Прием заявок продлится до 25 апреля, затем организаторы выберут не менее 4 проектов.

Ознакомиться с подробными условиями участия и подать заявку можно на сайте грантовых конкурсов ИНК.