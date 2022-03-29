В микрорайоне Хрустальный Парк вручены ключи новоселам Французского квартала

В микрорайоне Хрустальный Парк, расположенном на 14 км Байкальского тракта в пригороде Иркутска, торжественно передают ключи будущим жителям Французского квартала. Французский стал седьмым введенным в эксплуатацию кварталом из 15-ти запланированных в микрорайоне.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

26 марта в праздничном мероприятии, посвященном открытию квартала и знакомству соседей, приняли участие не только новоселы, но и жители других кварталов. Девелоперская группа «Хрустальный» пригласила на праздник детский творческий коллектив, а также партнеров с угощениями, беспроигрышной лотереей и развлекательной программой.

Фото из архива компании

Теплая солнечная погода способствовала хорошему настроению новых жителей Хрустального Парка. Новоселы сразу оценили все преимущества своего квартала: подъезды с дизайнерской отделкой, лифты, необычную детскую площадку, двор-парк без машин, прогулочные зоны. Кстати, жители Хрустального Парка имеют беспрепятственный доступ к инфраструктуре всего микрорайона.

Фото из архива компании

Вручение ключей от 142 домовладений в более чем двух десятках домов началось на прошлой неделе и продолжится до 31 марта. У новоселов впереди большие, но приятные хлопоты по отделке и переезду.

Фото из архива компании

Отметим, к концу 2022 года будет также завершено строительство нового Австрийского квартала, а также скоро стартуют работы по возведению еще нескольких кварталов.

Подробности можно узнать в отделе продаж по телефону +7(3952)999-700 или на сайте.

Фото из архива компании

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