Heineken передал бизнес в России другим владельцам

Компания продолжит выполнять операции в течение переходного периода и платит зарплаты сотрудникам до конца 2022 года, сообщает РБК.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в сложившихся обстоятельствах», – заявила компания и добавила, что в Heineken потрясены ситуацией на Украине.

Компания передаст бизнес в стране новому владельцу, при этом не получит прибыли от передачи прав собственности. Концерн ожидает, что потеряет около €400 млн. Кто станет новым владельцем бизнеса компании в стране Heineken не уточнила.

При этом Heineken попытается снизить риск «национализации» имущества и обеспечить благополучие сотрудников. Компания будет выплачивать зарплату 1,8 тыс. сотрудников до конца 2022 года и постарается обеспечить их занятость в будущем.