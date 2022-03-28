Минэнерго Иркутской области: Майнинг должен приносить пользу и малому бизнесу, и государству

Потребление электрической энергии населением Иркутской области за 2021 год выросло на 17,7 %. Это в 6 раз превышает показатель 2020 года (2,9 %). На 58 % выросло количество новых подключений к электросетям, а имеющиеся резервы свободных мощностей у сетевых компаний сократились на 48%. В осенне-зимний период 2021-2022 годов в энергосистеме региона трижды установлены новые рекорды пикового потребления электрической мощности с 1989 года: максимальный показатель был зафиксирован 11 февраля 2022-го и составил 9 009 МВт, сообщил министр жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий во время форума майнеров, который прошел в минувших выходные в Иркутске.

Несмотря на пиковые нагрузки, руководитель Минэнерго считает, что майнинг может и должен приносить пользу и бизнесу, и государству, а у Иркутской области есть все шансы стать ключевым мировым игроком в сфере цифровых финансовых активов.

– Энергосистема Иркутской области обладает потенциалом для преодоления рисков, вызванных развитием криптоиндустрии. Тем не менее серый, бесконтрольный майнинг, создающий риски перерывов в электроснабжении, негативно влияет на стабильность и качество энергоснабжения всех групп потребителей. С учетом одобренной на уровне Правительства РФ концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют и с учетом позиции Минэнерго Росси по данному вопросу деятельность по добыче криптовалют необходимо будет регулировать так, чтобы она приносила пользу и малому бизнесу, и государству. В частности, легальная деятельность по майнингу должна обеспечивать полные затраты на генерацию, содержание сетей, – подчеркнул Анатолий Никитин.

Одним из ключевых вопросов конференции стало более эффективное использование электроэнергии в новых областях экономики.

Сегодня Иркутская область обладает наиболее высоким энергетическим потенциалом среди регионов России. Суммарная мощность электростанций составляет 13 ГВт — это свыше 5 % энергетических мощностей страны. Выработка электроэнергии на душу населения в Приангарье одна из самых высоких в мире. Большую часть установленной мощности в энергосистеме Иркутской области занимают гидроэлектростанции, формирующие базовую доступность и надежность источников электроэнергии. Иркутская область уже стала неофициальным центром криптоиндустрии России, а при поддержке правительства, профессионалов отрасли и общественности может стать ключевым мировым игроком в сфере финтехнологий и цифровых финансовых активов.