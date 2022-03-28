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Росбанк победил в номинации «Лучшее решение well-being» Всероссийского конкурса «Best C&B Russia 2022»

Росбанк стал победителем в номинации «Лучшее решение в области well-being» на всероссийском конкурсе систем и проектов по мотивации персонала «Best C&B Russia 2022».

«Программа благополучия Росбанка» – комплексный подход к личному и профессиональному счастью, финансовому процветанию. Программа состоит из 4 направлений, охватывающих важные сферы жизни человека. Подход к благополучию направлен на поддержку сотрудников и отображение ценностей компании:

  • ·         Энергичное пространство – инициативы и проекты, разработанные с заботой о физическом и психологическом здоровье сотрудников и членов их семей (включая ДМС), организация современного офисного пространства;
  • ·         Территория смыслов – забота о семье, экологии и об окружающем мире, поддержка благотворительности. Мероприятия, позволяющие реализовать потенциал в различных направлениях;
  • ·         Финансовая стабильность – корпоративные скидки более чем в 6000 компаний, клуб финансовой грамотности, банковские программы финансовой поддержки сотрудников;
  • ·         Вдохновляющее лидерство – обучение сотрудников, десятки курсов для развития навыков, лидерский клуб, а также доступ к самой крупной библиотеке деловой литературы на русском языке «Альпина».

Созданная для развития и улучшения качества жизни программа реализуется с февраля 2019 года и за это время смогла поддержать уже тысячи сотрудников Росбанка по всей России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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