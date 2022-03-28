Кредитное здоровье россиян в текущем году улучшилось – НБКИ

Сильнее всего Персональный кредитный рейтинг вырос у заемщиков с действующими потребкредитами.

Национальное бюро кредитных историй (есть у SIA.RU) провело оценку уровня кредитного здоровья россиян по состоянию на 22 марта 2022 года. Для этого был рассчитан Персональный кредитный рейтинг (ПКР) каждого заемщика с активными кредитами и проведено сравнение с аналогичными данными января 2022 года. По итогам исследования выяснилось, что средние значения ПКР в большинстве сегментов розничного кредитования выросли.

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) рассчитывается НБКИ на основе кредитной истории заемщиков и отражает финансовую репутацию и кредитное здоровье каждого гражданина. Значение ПКР в диапазоне от 1 до 179 баллов свидетельствует о низком качестве кредитоспособности владельца, от 180 до 623 – о среднем качестве, от 624 до 912 – о высоком, а от 913 до 999 – об очень высоком.

В региональном разрезе средние значения ПКР заемщиков изменились разнонаправлено. Так, среди ТОП-30 регионов с наибольшим количеством заемщиков с действующими кредитами незначительные снижения зафиксированы в Краснодарском крае и Республике Татарстан (на 3 пункта). Вместе с тем в большинстве регионов кредитное здоровье заемщиков улучшилось.

«Разумная надзорная политика и взвешенный подход банков к рискам позволяли даже в условиях пандемии последовательно повышать кредитное качество частных заемщиков. Это помогло российской кредитной системе встретить усиление санкционного давления в очень здоровом состоянии. Зафиксированные в марте 2022 года средние значения ПКР заемщиков говорят о разумной кредитной активности граждан и их хорошем качестве обслуживания обязательств. Накопленный запас прочности окажется в сложившихся условиях весьма кстати, если часть заемщиков столкнется с падением доходов из-за экономической турбулентности», – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.