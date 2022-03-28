Банк «Открытие» принял более 700 заявок на кредитные каникулы

За две недели с момента запуска кредитных каникул для розничных клиентов в рамках 106-ФЗ банк «Открытие» принял около 750 заявок на их предоставление. Более 2000 клиентов обратились за консультацией по новой программе господдержки на горячую линию или в офисы банка, большинство из них интересовала отсрочка по кредиту наличными, рассказали SIA.RU в банке.

Получить кредитные каникулы заемщики могут дистанционно, отправив необходимые документы на электронную почту банка. Подать заявку на каникулы можно до 30 сентября.

Кредитные каникулы позволяют отложить ежемесячный платеж на срок от 1 до 6 месяцев в случае, если заемщик может документально подтвердить снижение среднемесячного дохода. На отсрочки по всем видам кредитов могут претендовать заемщики, чей доход за месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году.

Максимальная сумма кредита, по которому можно получить отсрочку, установлена правительством РФ для потребительских кредитов на уровне 300 тыс. рублей для граждан и 350 тыс. рублей для ИП, для кредитных карт — 100 тыс. рублей. По ипотеке размер кредита не должен превышать для Москвы 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга, регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей, для всех остальных регионов — 3 млн рублей.

Заемщики, которые не подходят под условия государственных кредитных каникул, могут обратиться в банк за ипотечными каникулами, позволяющими получить отсрочку на полгода один раз в течение срока кредита. Те, кто столкнулся с трудностями при обслуживании кредита наличными — воспользоваться программами банка «Отложенный платеж» или «Перенос даты платежа».