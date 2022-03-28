Будущие медики и педагоги смогут участвовать в стипендиальной программе En+ Group

Компания En+ Group решила расширить свою стипендиальную программу за счет непрофильных направлений. Теперь в ней могут участвовать будущие медики и педагоги. Таким образом компания решила внести вклад в развитие регионов присутствия.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group

В 2022 году партнерами программы стали более 50 образовательных учреждений из 10 регионов России – от Сибири до Поволжья. Среди них – ведущие университеты страны, профильные энергетические и металлургические вузы и учреждения СПО. Кроме того, к программе впервые подключились 15 медицинских учебных заведений и девять – педагогических.

О старте приема документов на получение стипендии в 2022-23 учебном году будет объявлено дополнительно. К участию в стипендиальной программе приглашаются студенты очной формы обучения профильных вузов и учреждений СПО, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия, медицина, педагогика и др. Подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно на портале career.enplusrusal.ru.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

"Благодаря расширению Стипендиальной программы в 2022 году En+ Group сможет поддержать еще больше талантливых и мотивированных студентов российских учебных заведений. Нам важно формировать кадровый резерв не только для наших предприятий, но и для регионов в целом. Именно поэтому было принято решение добавить новые, непрофильные для нас направления – педагогику и медицину. Мы знаем, что такие специалисты будут очень востребованы".

Напомним, что стипендиальная программа En+ Group стартовала в сентябре 2021 года. Первые участники программы делились своими впечатлениями:

«Это значимый момент, когда такая компания обращает внимание на подрастающее поколение. Не каждому дается шанс получить профессиональный рост, пройти интересную производственную практику, и трудоустроится на одно из ведущих предприятий отрасли», - сказала студентка 4 курса Иркутского энергетического колледжа Ольга Хранивская.

«Само наличие стипендиальной программы – даёт стимул для того, чтобы развиваться дальше, расширять свой кругозор, стремиться к новым знаниям», — рассказала Дарья Шагдыр, студентка 4 курса ИРНИТУ.

Программа является частью масштабной социальной политики компании, основные направления которой обозначил основатель компании Олега Дерипаски. Ключевыми критериями отбора стипендиатов являются: высокая академическая успеваемость, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. В прошлом году конкурс на участие в программе составил 4 человека на место.