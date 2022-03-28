НДС для гостиниц обнулят на пять лет. Что это значит?

В России для всех гостиниц и других средств размещения — как уже работающих, так и для новых — обнулена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на пять лет. В Ростуризме рассчитывают, что такая мера поможет сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечет новых инвесторов и устранит острую нехватку гостиниц в России.

– Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России, – отметила в видеообращении глава Ростуризма Зарина Догузова.



Льготная ставка НДС для работающих объектов будет действовать до 30 июня 2027 г., для новых отелей льготный период определен в те же пять лет, но с даты открытия объекта. До решения властей ставка составляла 20%.