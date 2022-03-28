Более 300 человек эвакуировали из «Байкал-Арены» в Иркутске после сигнала о пожаре

Автоматическая пожарная сигнализация сработала сегодня в спортивном комплексе «Байкал-Арена» в Иркутске, в результате из здания эвакуировали более 300 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в 17:39 – в это время сигнал поступил на пульт спасательной службы. К месту были направлены 5 единиц техники и 20 человек. Персонал комплекса эвакуировал находящихся в здании людей до прибытия пожарных.

«При проверке помещений установлено, что сработал один из датчиков сигнализации на втором этаже. После обследования система противопожарной защиты была введена в Дежурный режим», – рассказали в МЧС.