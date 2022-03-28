Молодые российские бизнесмены до 25 лет смогут получить до 500 тыс. руб. господдержки

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 28 марта заявил, что молодые предприниматели до 25 лет смогут поучаствовать в конкурсе и получить государственную поддержку в размере от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Чтобы принять участие, необходимо пройти обучение в центре «Мой бизнес», а также софинансировать проект на 25% от его стоимости – эта часть может быть оплачена с помощью кредита. Полученными средствами можно оплатить аренду и ремонт помещения либо покупку ПО, оборудования, франшизы, а также техприсоединение к электросетям, услуги связи, авансы по договорам лизинга, основные средства (кроме зданий и сооружений, земли и ТС).

«Программа поддержки начнет действовать с середины 2022 года. О старте приема заявок предприниматели смогут узнать в центре «Мой бизнес», там же можно пройти обучение и подать заявку по итогам конкурса», – говорится в сообщении.