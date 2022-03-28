Переориентация сырья из России: Привет, Китай. Пока, Европа!

На фоне отказа Европы от импорта ряда сырьевых товаров из России широко обсуждается вопрос переориентации поставок на Китай и страны Азии. Аналитики компании ”Атон” оценили потенциальную импортную емкость китайского рынка, разницу в ценах по сравнению с Европой, а также транспортные расходы.

Переориентация на Китай будет сложнее, чем кажется

Китайский рынок огромен (его ВВП за 2021 составил $17.7 трлн), на него приходится более 50% общемирового потребления многих сырьевых товаров, таких как сталь, никель, медь. Но в Китае настолько мощное собственное производство, что доля импорта в объеме потребления составляет всего 25%, отмечают эксперты.

– Это ограничивает возможности замещения российскими товарами импорта из других стран, и обсуждаемая сейчас переориентация российского экспорта с «недружественных стран» на Китай может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд.

Например, объем экспорта стали из России в «недружественные» страны составляет 10 млн т – это 70% от общего объема импорта стали в Китай. Та же проблема возникает с поставками алюминия (94%), никеля (30%) и угля (37%). Лучше дело обстоит с ЖРС, которое Китай импортирует в колоссальных объемах – более 1.1 млрд т в год – и легко может абсорбировать объемы из России (около 1% от этой величины). То же самое касается меди – Китай импортирует 3.6 млн т этого металла в год, а экспорт из России в «недружественные страны» составляет всего 7% этого объема.

Цены в Китае: сталь дешевле, цветные металлы дороже

– Спотовые цены на сталь на рынке Китая составляют $809/т г/к проката, что почти на 50% ниже, чем в Европе ($1 577/т) и на 23% ниже котировок FOB Черное море ($1 050/т), что обусловлено ожидаемыми перебоями в поставках продукции. Поэтому с точки зрения цен перенаправление поставок в Китай не сулит российским производителям существенных экономических выгод.

Цветные металлы в Шанхае торгуются с небольшой премией (+1-17%) к котировкам на LME, что связано в основном с более низкой обеспеченностью ими китайского рынка. Однако в Европе выше наценка за физическую поставку: для алюминия она составляет $500/т (против $150/т в Китае). В результате общая цена алюминия в Китае с учетом премий на 8% ниже, чем в Европе, хотя котировки на Шанхайской бирже на 1% выше, чем на LME.

Путь длиннее – затраты выше

Стоимость транспортировки сейчас сильно увеличилась из-за того, что у компаний возникает множество проблем с перевозкой: дефицит контейнеров, ограничения на обработку грузов в европейских портах, нехватка судов, готовых принимать груз на борт, отмечают эксперты компании “Атон”.

– Перенаправление поставок из Европы в Китай означает рост расстояний и стоимости перевозки – нагрузка на и без того перегруженное восточное направление российских железных дорог еще больше возрастет. Ставки фрахта из дальневосточных портов также вырастут по сравнению с нынешними $20-25/т в Китай и $30-35/т в Индонезию из-за ограниченного количества судов, обслуживающих российские грузы.