Шесть вопросов о покупке золотых слитков

В России отменили НДС для физлиц при покупке золотых слитков. Это повысило привлекательность и спрос на данный инструмент со стороны инвесторов. Ранее при приобретении золотых слитков в банке было необходимо выплатить НДС в размере 20%, причем обратная операция по продаже слитка банку не предполагала возвращения уплаченного налога. ЦБ разъяснил, где можно купить слитки золота, от чего зависит цена, как его хранить и надо ли платить налоги.

1. Где можно купить слиток золота для инвестиций?

– В любом банке, который продает слитки в соответствии с лицензией Банка России. Слитки бывают разного веса, от 1 грамма. На каждом слитке нанесена информация с его индивидуальным номером (шифром), указанием массы, металла и его пробы, товарного знака изготовителя. К слиткам прилагается сертификат, на котором указаны уникальный номер, проба, масса и завод-изготовитель. Этот сертификат необходимо сохранять, он понадобится при продаже слитка.

2. От чего зависит цена на золото в разных банках?

– Каждый рабочий день Банк России публикует на своем сайте учетные цены на драгметаллы, на которые ориентируются коммерческие банки. Однако цены на покупку и продажу золотых слитков банки устанавливают самостоятельно.

3. Надо ли платить налоги с купли-продажи золота?

– С 1 марта 2022 года покупка слитков драгметаллов в банках не облагается НДС. Если слиток продан по более высокой цене, чем куплен, то с разницы (дохода) необходимо самостоятельно заплатить НДФЛ, а для этого самостоятельно задекларировать этот доход. Исключение — если вы владели слитком более трех лет (это правило учитывает, что инвестиции в золото обычно долгосрочные).

4. Где можно хранить слиток золота?

– Слиток можно хранить в банковской ячейке, но за нее нужно платить. Можно хранить и дома, если вы уверены в его защищенности.

5. Как можно продать слиток золота?

– Для этого необходимо обратиться в банк. Как правило, покупают слитки те же банки, которые их продают. При продаже важно иметь сертификат, который прилагается к слитку.

6. Влияет ли экспертиза на цену слитка?

– При приобретении золота банки проводят экспертизу, оценивая качество слитков. Например, слиток с царапинами и другими дефектами будет стоить дешевле.