Пара из Ангарска отдала аферистам 400 тыс. рублей при попытке обменять ваучеры на деньги

Пожилые супруги из города Ангарска Иркутской области пытались обменять ваучеры на деньги и лишились более 400 тысяч рублей, которые отдали мошенникам, сообщает региональная полиция.

Накануне пенсионерам позвонил мужчина и сообщил, что недавно по решению суда получил компенсацию за неиспользованные приватизационные чеки, при этом в списках он якобы увидел фамилии ангарчан и решил посодействовать в получении таких же выплат в размере 1 400 000 рублей на мужа и 1 900 000 рублей на жену. В дальнейшем аферист продиктовал телефон специалиста, которая должна была оформить компенсацию.

«В ходе беседы лжеспециалист указала, что для получения денег им необходимо оплатить подоходный налог. Граждане выполнили указанные требования, а когда узнали, что нужно произвести еще один платеж, осознали, что попались на удочку злоумышленников», – рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальные санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.