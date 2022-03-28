Вторичка в марте: предложение падает, цены продолжают расти

По итогам марта массового изменения цен на вторичном рынке недвижимости пока не произошло. Спрос сохранялся за счет покупателей с “живыми деньгами”, которые стремились вложить средства в недвижимость, а также со стороны тех, у кого в начале месяца были одобренные под более низкие ставки решения банков по ипотеке, считают эксперты Циан.Аналитика.

Средняя цена кв. м. на вторичном рынке РФ увеличилась в марте на 2,6% до 104,8 тыс. рублей - индексация цен не замедлилась. На внешнюю повестку вторичный рынок отреагировал слабее, чем первичный, отмечают аналитики.

Локальные пики спроса на покупку квартир наблюдались сразу после решения ЦБ о повышении ключевой ставки (28 февраля и в первые дни марта), а также после мартовских праздников. В конце месяца наблюдается тренд на снижение интереса.

За месяц выбор квартир на вторичном рынке сократился на четверть. Среди причин – смена тактики продавцов (перевод части продаваемых квартир в категорию аренды или временная отмена решения о продаже) и повышенный спрос в начале месяца.

Средний срок экспозиции квартир в анализируемых локациях увеличился до 103 дней – рынок начинает замедляться, подчеркивают эксперты.