Запас сахара создадут в Иркутской области, чтобы не допустить дефицита продукта в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Москве встретился с руководством холдинга «Продимекс» – крупнейшим в России производителем сахара. Во время переговоров стороны договорились о поставках продукта в регион, а также было принято решение создать в Приангарье запас продукта с целью избежать дефицита.

«Договорились о закрытии потребности области в сахаре на второй квартал 2022 года в размере 8 230 тонн. Осенью создадим достаточный запас сахара, чтобы не допустить дефицита. Для информации: потребность сахара (включая кондитерские изделия) в Иркутской области составляет 75,4 тыс. тонн в год», – рассказал глава области.

Перебои с поставками сахара на предприятия и в магазины в марте наблюдались на территории региона из-за сбоя в логистической цепочке. По информации главы компании «Продимекс» Виктора Алексахина, сейчас проблема устранена. На складах в областив настоящее время лежат 700 тонн сахара, отгрузки идут.

«Что касается цены, то, по словам руководства «Продимекса» отпускная цена в торговых сетях не должна превышать 80 рублей. Все, что выше – цена паники», – рассказал Игорь Кобзев.