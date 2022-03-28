Доллар 90: что дальше?

За доллар на Московской бирже в понедельник, 28 марта, дают 90,00 рублей. Российская валюта укрепляется, несмотря на негативные новости.

Сообщения об отказе стран G7 оплачивать рублями поставки газа из России, а также о стремлении ЕС полностью прекратить покупки российских энергоносителей к 2027 г., не смогли сломить восходящий тренд рубля, напротив, он лишь ускорил укрепление.

– Российская валюта продолжает выглядеть относительно сильно,пользуясь благоприятной сырьевой конъюнктурой и падением импорта, вызванного санкционными и добровольными ограничениями со стороны внешнеторговых партнеров, а также девальвацией рубля и снижением покупательской способности, – отмечают эксперты БКС.

Это обеспечивает большое положительное сальдо платежного баланса России, создающее достаточный приток инвалюты в страну, в том числе на рынок. В то же время введенные ЦБ и властями ограничения, направленные на финансово-экономическую стабилизацию, препятствуют оттоку инвалюты, что оказывает дополнительную поддержку рублю.