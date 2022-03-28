Жители Иркутской области получат 3,6 млрд рублей доплат к пенсиям в 2022 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жители региона суммарно получат 3,6 млрд рублей доплат к пенсиям – такая сумма предусмотрена на 2022 год.

«3,6 млрд рублей запланировали на 2022 год в бюджете области на региональную социальную доплату к пенсии. Более 760 млн рублей уже ушли к получателям. Максимальный размер региональной социальной доплаты составляет 8787 рублей, средний размер – 2945 рублей. Доплату получают более 100 тыс. человек», – рассказал глава области.

Игорь Кобзев напомнил, что с 1 января 2022 года предоставление региональной социальной доплаты к пенсии носит беззаявительный характер и добавил, что в настоящее время все выплаты в Приангарье производятся в полном объеме.