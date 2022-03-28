Первое на Байкале колесо обозрения запустили в поселке Листвянка

Первое колесо обозрения вблизи озера Байкал, расположенного на территории Иркутской области и Республики Бурятия, ввели в эксплуатацию в поселке Листвянка, сообщает корреспондент SIA.RU, посетивший аттракцион.

Колесо имеет 18 кабинок, проезд по кругу занимает около 6 минут. С высоты открывается вид на озеро Байкал, горы Саяны, а также поселок. Стоимость взрослого билета – 300 рублей, для детей до 4 лет – 250 рублей. Работает объект ежедневно с 11 до 20 часов.

На аттракционе соблюдаются антиковидные меры – посетители могут обработать руки санитайзером. Кроме того, рассаживают людей через кабинку.

Вокруг объекта проведено благоустройство территории.

Напомним, монтаж 37-метрового колеса обозрения в поселке Листвянка начался весной 2021 года. Запустить объект раньше не получалось из-за юридических проблем, которые в настоящее время удалось решить.