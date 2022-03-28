Почти 700 магазинов Иркутской области добровольно ограничили наценки на товары

Проект по принятию добровольных обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости начал действовать в Иркутской области 28 марта, к нему присоединились 47 торговых организаций, имеющих 696 торговых точек, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья.

«Проект направлен на поддержку покупательской способности населения в условиях введения против Российской Федерации экономических санкций. В рамках его проведения торговые организации региона самостоятельно определили перечень товаров первой необходимости, на которые распространяется самоограничение наценок. <...> Акция является открытой, и присоединиться к ней могут также другие участники продовольственного рынка», – рассказали в пресс-службе.

Уже присоединились к проекту супермаркет «Слата», дискаунтер «Хлеб Соль», универсам «Удача», оптово-розничный магазин «Экономия», торговая сеть «ЯНТА», сеть магазинов «Сарсенбаев» и другие.

Кроме того, в программе участвуют локальные торговые сети и магазины в Иркутске, Ангарске, Братске, Иркутском районе, Заларинском районе, Зиме, Осинском районе, Саянске, Тайшетском районе, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово, Черемховском районе, поселке Усть-Ордынский.