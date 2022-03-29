Карты Новикомбанка стали бессрочными

Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными. Клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск.

Все карты Новикомбанка платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, срок действия которых истекает в марте 2022 года и позднее, становятся бессрочными. Снятие наличных денежных средств с использованием социально-платежных карт Новикомбанка, предназначенных для получения заработной платы и иных социальных выплат работниками предприятий Госкорпорации Ростех, возможно в любом банкомате на территории РФ без ограничений и без взимания комиссии.

«Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платёжной системы «Мир», которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Карта «Мир» Новикомбанка действует также в 10 странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат. О других возможных операциях за границей по карте «Мир» - подробнее на сайте Новикомбанка: https://novikom.ru/important-information/.