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Примсоцбанк открыл прием заявок на обновлённую «Льготную ипотеку»

Примсоцбанк открыл прием заявок по программе «Льготная ипотека на новострой» на новых условиях. Согласно принятого решения Правительства РФ, теперь ставка по льготной программе составит от 10,5% до 12%.

Минимальная сумма кредита – 500 000 рублей, максимальная составит 12 млн руб. — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. — для остальных регионов РФ. Первоначальный взнос – от 15%.

Проведение сделок на обновлённых условиях будет доступно после вступления в силу постановления Правительства РФ, то есть с 1 апреля 2022 года. До этого дня клиенты могут оформить заявку по «Льготной ипотеке» на текущих условиях с лимитом кредитования от 500 тысяч до 3 млн руб. для всех регионов РФ под ставку от 5,55% до 7% годовых.

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- Обновленные условия программы позволяют существенно повысить доступность ипотечного кредитования и особенно для крупных населенных пунктов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Приморского и Хабаровского края, - отметил Ткачук Илья, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, оформить Дальневосточную ипотеку в Примсоцбанке по-прежнему можно под ставку от 0,01% до 0,81% годовых. Сумма кредита: от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%.

Узнать подробные условия по программе или оставить заявку на ипотеку вы можете в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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