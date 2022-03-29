РУСАЛ наладил производство алюминиевых панелей для облицовки фасадов

Производитель алюминия совместно с партнерами наладил производство алюминиевых панелей для облицовки фасадов зданий, рассказали SIA.RU в компании.

Фото предоставлено компанией РУСАЛ

Первыми алюминиевыми панелями были облицованы новые жилые дома, построенные для сотрудников Тайшетского алюминиевого завода.

Алюминий для панелей производится на Красноярском алюминиевом заводе. Металл защищен анодно-окисным покрытием, устойчивым к воздействию окружающей среды. Кроме того, у новых панелей уникальная геометрия замкового соединения без горючих резиновых уплотнителей, которая исключает дребезжание на ветру и риск возгорания.

Панели начали разрабатывать в 2020 году. В 2021 году выпустили первую партию из алюминия марки АД31Т1. Из этого сплава мягкой группы изготавливают все системные профили для окон и дверей. Последующая закалка и термическая обработка металла придает профилям дополнительную прочность.

Алюминиевые панели благодаря своей практичности, коррозионной стойкости, небольшому весу незаменимы при облицовке высотных зданий и малоэтажных построек, а также при оформлении домов со сложными архитектурными формами. На сегодняшний день новыми панелями были укомплектованы пять секций домов, монтируются две. На очереди – еще восемь секций.

Благодаря работе РУСАЛа по выстраиваю долгосрочных отношений с клиентами на внутреннем рынке стала активнее внедряться отечественная высокотехнологичная алюминиевая продукция, ранее не производимая в стране: трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолетные площадки, кабельная и другая продукция.