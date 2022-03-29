Heineken передаст бизнес в России новому владельцу

Заводы компании расположены в Иркутске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке.

Как сообщили в компании, владение бизнесом в России более не является устойчивым и жизнеспособным. В результате руководство Heineken приняло решение покинуть Россию.

«Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международным и местным законодательством. Чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших сотрудников и минимизировать риск национализации, мы пришли к выводу, что в течение этого переходного периода необходимо продолжать недавно сокращенную деятельность», – говорится в сообщении.

При любых обстоятельствах компания гарантирует выплату заработной платы сотрудникам до конца 2022 года. В пресс-службе отметили, что Heineken не получит прибыли от передачи прав собственности и ожидают, что обесценение и другие неденежные расходы составят в общей сложности около €0,4 млрд.

Напомним, что штат компании в России – около 1,8 тыс. человек. Портфель брендов включает: Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и др. Выручка ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» в 2021 году составила 36,92 млрд руб., чистая прибыль – 878,99 млн руб.