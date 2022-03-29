Кобзев: Регион заинтересован в сохранении географии полётов "ИрАэро"

Авиакомпания "ИрАэро" рассматривает возможность организации ремонтов самолетов АН на площадке в Иркутске, чтобы не останавливать полеты. На балансе компании, в частности есть самолёты АН-24 и АН-26. Сегодня в стране двигатели этих машин ремонтируют на двух заводах. Один из которых – Ростовский завод гражданской авиации №412 – в ближайшее время планирует прекратить работу. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с генеральным директором "ИрАэро" Юрием Лапиным обсудили варианты решения проблемы.

Глава региона подчеркнул, что регион заинтересован в сохранении всей географии полётов "ИрАэро".

– Компания является важным партнёром для региона. Самолёты "ИрАэро" из Иркутска летают не только в крупные города России, но и перевозят пассажиров по области – в Усть-Кут, Бодайбо, Усть-Илимск, – отметил Игорь Кобзев. – В "ИрАэро" готовы организовать на своей базе площадку для ремонта, если этот завод передаст соответствующее оборудование.

По словам Игоря Кобзева, вчера он договорился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.