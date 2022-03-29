Минцифры порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимита

Это вызвано неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования.

«В условиях сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», – говорят в министерстве.

Такое решение принято в целях обеспечения исполнения указа президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в части надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи.