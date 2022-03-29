Как турбизнесу Иркутской области получить федеральные гранты

В 2022 году правительство направило на поддержку отрасли 3,5 млрд рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается поддержать не менее 800 проектов, которые сделают путешествия по стране более удобными.

Как рассказал заместитель руководителя агентства по туризму Денис Ивлев на онлайн-встрече с представителями центра «Мой бизнес», для получения сначала необходимо подать заявку в агентство по туризму, 5 апреля регион готовит заявку в Ростуризм. По итогам отбора, проводится региональный конкурс.

Гранты делятся на два типа:

Первый – для создания кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта – 4,6 млн рублей,

Второй – развитие туристической инфраструктуры. Максимальная сумма гранта 5,5 млн рублей,

На обустройство иных туристических проектов – 3 млн рублей.

По обоим видам поддержки грантополучатели должны будут вложить в проект не менее 30% собственных средств. По просьбе бизнес-сообщества на 30 апреля запланирована дополнительная онлайн-консультация с представителями агентства по туризму по вопросам подачи документов на грант.