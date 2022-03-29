Центробанк и «Газпром» к 31 марта разработают схему экспорта газа за рубли

С резкой критикой «рублевого ультиматума» уже выступили в ЕС, сообщают Ведомости.

Президент России Владимир Путин поручил руководителям правительства, Банка России и «Газпрома» до 31 марта представить ему доклад о переходе на расчеты в рублях за газ, поставляемый в недружественные страны. Это следует из поручений по итогам совещания с членами кабинета министров 23 марта, опубликованных на сайте Кремля.

«Реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Евросоюза (ЕС) и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан РФ и российских юрлиц, на российский рубль», – говорится в документе.

К санкциям против физических и юридических лиц из России помимо ЕС присоединились также США, Великобритания и ряд других стран, выступивших с осуждением специальной военной операции на Украине. В ЕС уже выступили с резкой критикой «рублевого ультиматума».