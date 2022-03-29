«Востсибуголь» добыл 15 миллионов тонн угля на разрезе «Жеронский»

Компания «Востсибуголь» (входит в En+ Group) добыла 15 миллионов тонн угля на Разрезе «Жеронский» с начала разработки месторождения. Пятнадцатимиллионная тонна топлива была отгружена потребителям в год 20-летия разреза, рассказали SIA.RU в компании.

Компания «Востсибуголь» ведет разработку Вереинского участка Жеронского каменноугольного месторождения с 2002 года. Работы на разрезе ведутся открытым способом с применением бестранспортной вскрыши, которую выполняют три шагающих экскаватора. На добыче и отгрузке задействованы высокопроизводительные гидравлические экскаваторы и автопогрузчики. На вывозке готовой продукции потребителю – автосамосвалы. Техническое оснащение предприятия насчитывает более 60 единиц горной и автотранспортной техники, которая регулярно обновляется.

Ежегодно компания добывает около 700 тысяч тонн топлива, которое является одним из лучших в регионе. Жеронский уголь обладает высокой калорийностью, теплотворностью и отличается низким содержанием серы, что позволяет обеспечивать Усть-Илимскую ТЭЦ, основного потребителя, топливом с повышенными качественными характеристиками.

Разрез Жеронский является самым северным подразделением компании «Востсибуголь». Но несмотря на суровые природные и геологические условия, вечную мерзлоту разрез был построен в рекордные четыре месяца. Первые тонны топлива здесь добыли уже к августу 2002 года с помощью комбайна селективной выемки угля. В условиях сибирского климата такая передовая на тот момент технология была опробована впервые. По итогам 2003 года по добыче предприятие приблизилось к проектной мощности, выдав на-гора около одного миллиона тонн черного золота. Запасы месторождения оцениваются в 26 миллионов тонн с прогнозной разработкой на 30 лет. Помимо добычи и отгрузки потребителям угля, разрез за двадцать лет работы восстановил более 180 гектаров земель, которые впоследствии будут переданы лесному фонду.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– Сегодня на разрезе «Жеронский» работает почти 300 сотрудников. Это слаженный, профессиональный коллектив, который эффективно решает производственные задачи. Как результат – филиал в числе передовых среди предприятий «Востстибугля», стабильно выполняет все производственные и финансовые показатели. Можно сказать, что к своему 20-летию предприятие подошло с оптимальным кадровым и техническим оснащением, а также выстроенными технологическими процессами. На разрезе, как и в других подразделениях En+ Group, действуют все социальные программы и гарантии. Это и индексация заработной платы в среднем на 24% за последний год, и возможность участвовать в корпоративной жилищной программе. Все эти меры направлены на то, чтобы дать нашим сотрудникам чувство защищенности, которое сегодня особенно важно.