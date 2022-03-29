Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры. Что это значит?

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил продление запрета на экспорт аммиачной селитры как минимум до 1 мая 2022 года. Решение принято во многом в связи со сдвигом посевной, поскольку снег в некоторых регионах еще не сошел. Ситуация также усугубилась появлением крупного промышленного потребителя, что увеличило дефицит аммиачной селитры на рынке.

По мнению экспертов компании «Атон», эта мера нацелена на обеспечение отечественных фермеров и промышленных предприятий необходимым объемом удобрений и сохранение более низких внутренних цен по сравнению с экспортными.

– С начала 2022 года мировые цены на аммиак, азот, фосфаты и сульфаты выросли на 30% и превысили уровень 2008. В пятницу, 25 марта, индекс цен на азотные удобрения в Тампе взлетел на 43% до $1 625/т, что является максимальным значением за 29 лет существования индекса, – подчеркивают эксперты.