Wildberries инвестирует 9,5 млрд рублей в снижение цен

Wildberries запускает специальную программу, направленную на снижение стоимости товаров на маркетплейсе, рассказали SIA.RU в пресс-службе Wildberries.

«В последние дни отмечается укрепление курса рубля, что позволит продавцам снизить цены на большинство товаров. Со своей стороны мы также инвестируем в снижение цен и поощрим предпринимателей, которые снизят стоимость товаров», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Для продавцов, снизивших цены или оставивших их на уровне февраля, Wildberries уменьшит свою комиссию на 3-5% в зависимости от модели продаж, а также включит их товары в специальный раздел «Бьем цены!», который будет опубликован на главном баннере. Инвестиции Wildberries в снижение цен составят 9,5 млрд рублей.