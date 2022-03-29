Банк «Открытие» проведет серию антикризисных вебинаров для предпринимателей

Банк «Открытие» проведет для представителей малого и среднего бизнеса серию бесплатных онлайн-вебинаров, чтобы рассказать о возможных решениях для бизнеса в текущих экономических условиях. Специалисты ведущих компаний и государственных органов поделятся лайфхаками и рекомендациями по ведению собственного дела, рассказали SIA.RU в банке.

30 марта состоится вебинар «Бизнес-решения в кризисных условиях-2022». Спикерами мероприятия выступят: Татьяна Балтер, руководитель практики управленческого учета АКГ «Правовест Аудит», Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ II ранга и Ольга Легонькова, директор по развитию, методолог, аттестованный аудитор. На мероприятии предприниматели узнают, как управлять издержками, корректировать бюджет расходов и инвестиций и план выручки, а также какие риски необходимо учесть и оценить.

31 марта в рамках вебинара «Возможности ВКонтакте для развития вашего бизнеса» Александра Черкас, эксперт ВКонтакте для бизнеса, расскажет о рекламных возможностях и инструментах платформы, а также об основных показателях аудитории социальной сети.

Мероприятия пройдут онлайн. Предварительная регистрация обязательна.