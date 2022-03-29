26% сибиряков намерены в ближайшее время выпустить карту «Мир»

Лишь 6% жителей СФО не планируют пользоваться банковскими картами после ухода с российского банковского рынка ведущих международных платежных систем Visa и Mastercard. 22% намерены постоянно носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг. 71% заявили, что не пользуются айфонами, расчеты с помощью которых теперь затруднены. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного экспертами банка «Открытие».

У 54% опрошенных сибиряков уже есть карта «Мир». Еще 18% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную. 8% (самый низкий процент по стране) намерены в ближайшее время выпустить российскую карту «Мир» впервые.

15% респондентов планируют по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без ограничений. 4% предпочитают дождаться экономической стабилизации и только после этого выпускать какую-либо карту.

Хотя значительная часть опрошенных (48%) ничего не знают о китайской платежной системе Union Pay, интерес сибиряков к китайским картам резко вырос. Пятая часть респондентов (22%) планируют выпустить карту Union Pay, 1% уже выпустили ее в марте. 23% опрошенных не планируют выпускать новые карты, поскольку действующие карты всех платежных систем продолжают работать в России. 6% заявили, что вообще не хотят пользоваться банковскими картами.

Наличные на фоне санкций также стали пользоваться у жителей Сибири гораздо большей популярностью. 29% считают, что сейчас их скорее надо носить с собой для оплаты товаров и услуг. 22% полагают, что это нужно делать обязательно, поскольку уже сталкивались с проблемами при оплате товаров или услуг с помощью телефона. Еще 22% заявили, что и раньше носили с собой наличные для оплаты покупок. 16% все еще уверены, что можно обойтись безналичными расчетами и пока не испытывали проблем при оплате товаров и услуг.

Ограничения со стороны Apple заставили 7% опрошенных задуматься о замене устройств iOS, но только 1% точно намерены сделать это. 22% не планируют менять айфон, а 71% заявили, что вообще не пользуются айфонами.