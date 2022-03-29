Для сельхозтоваропроизводителей Иркутской области организованы онлайн-вебинары, посвящённые госзакупкам

Мероприятия проходят с 29 по 31 марта на площадке центра «Мой бизнес». Участие бесплатное, рассказали SIA.RU в администрации области.
На вебинарах будут рассмотрены основные аспекты работы поставщика в сфере государственных закупок, в том числе:
- Нормативно-правовое регулирование государственных закупок;
- Основные виды и отличия закупочных процедур;
- Национальный режим в государственных закупках;
- Техническое задание и инструкция по заполнению заявки;
- Практические вопросы заключения исполнения и расторжения контракта.
Кроме того, специалисты разберут основные ошибки при заполнении заявки на участие, расскажут о правилах применения каталога товаров, работ, услуг, обсудят вопросы обжалования действий заказчика, уполномоченного органа, комиссии по осуществлению закупок.
Вебинары состоятся 30 и 31 марта с 11.00 до 13.00 часов. Для участия в вебинаре необходимо обратиться в отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области по телефону в городе Иркутске: (3952) 286-731.