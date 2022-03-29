S7 Airlines проводит ежегодную весеннюю распродажу авиабилетов со скидкой до 50%

Распродажа продлится с 29 марта по 1 апреля 2022 года, рассказали SIA.RU в компании.

Перелеты по специальным тарифам доступны с датой вылета с 4 апреля 2022 года по всем направлениям маршрутной сети S7 Airlines. В распродаже участвуют любимые направления путешественников для летнего отдыха: Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Иркутск и другие маршруты.

Так, стоимость перелета туда-обратно в экономическом классе из Новосибирска в Уфу начинается от 7 516 рублей, в Челябинск – от 8 298 руб.; в Грозный и Махачкалу – от 9 350 руб.; в Улан-Удэ – от 9 896 руб.; в Петропавловск-Камчатский – от 17 504 руб.

Из Москвы можно выгодно добраться прямыми рейсами в Горно-Алтайск (от 11 992 руб.) и Новокузнецк (от 12 992 руб.), а также практически на другой конец страны: в Братск (от 14 000 руб.) и Якутск (от 17 994 руб.).

Жителям Владивостока доступны билеты от 10 722 руб. в Иркутск и от 11 970 руб. – в Петропавловск-Камчатский.

За все перелеты участники программы лояльности S7 Priority получают мили, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент с помощью Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями. Участники программы получают мили и за пользование услугами партнеров S7 Priority, в том числе за бронирование жилья, трансфера, экскурсий и авторских туров.