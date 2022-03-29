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Акции Вконтакте взлетели на 40% в первый день торгов на Мосбирже

Список акций на Московской бирже, которыми могут торговать инвесторы, расширился. Сегодня, 29 марта,  возобновились торги иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи. Интерес инвесторов к этим акциям на открытии был повышенным.

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– «Яндекс», например,  в первый час лидировал по торговому обороту и на момент написания комментария прибавлял около 7%, – отмечает Гарник Меликсетян — старший трейдер компании «Атон». – При этом в моменте рост достигал 13%. Аналогичная история и в TCS Group, который открылся ростом сразу на 20%. VK — один из главных бенефициаров суверенного Рунета — рос на 40%. Акции производителей удобрений продолжают обновлять максимумы: акции «Фосагро» росли на 5% до 8700 руб., а в моменте бумага и вовсе уходила выше 10000 руб; акции «Акрона» росли на 27% (+63% за 2 дня). Индекс РТС рос на 10,5% – до 909 пунктов. На руку индексу в том числе играет и продолжающееся укрепление рубля, который упал ниже 88 за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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