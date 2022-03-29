Доллар 84: у рубля есть шансы на дальнейшее укрепление, но они невелики

Российская валюта укрепилась на торгах во вторник, 29 марта, до 84 рублей за доллар – минимального уровня в марте 2022 г. Укрепление рубля происходит в результате существенного спада спроса на валюту вследствие ограничений Банка России на операции с ней. Кроме того, роль играет существенное снижение импорта вследствие разрушения логистических схем доставки товаров, политического давления и падения покупательной способности рубля, считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

По его словам, экспортная выручка, которая в отсутствие интервенций регулятора остается единственным источником предложения валюты, пока сохраняется на высоком уровне, поскольку поступает от заключенных еще в январе-феврале экспортных контрактов. Однако перспективы валютного рынка в апреле менее предсказуемы, поскольку с момента первых санкций он претерпел заметные изменения, подчеркивает эксперт.

– До кризиса и в самый его разгар балансирующей статьей платежного баланса были капитальные операции: счет текущих операций с поправкой на операции Минфина задавал лишь величину дополнительного притока валюты, действующую в данном месяце. До кризиса рубль укреплялся до момента, когда спекулятивный спрос на валюту компенсировал ее приток по текущим операциям. В разгар кризиса и в отсутствие интервенций Банка России рубль ослабевал, пока находились игроки, готовые отдать за один доллар 150 рублей и даже больше. Сейчас ситуация изменилась, – считает Максим Петроневич.

Введенные со всех сторон ограничения и комиссии на операции с валютой сдерживают отток капитала резидентов, оставляя по сути только обязательные платежи по внешнему долгу. В этих условиях величина оттока капитала становится более предсказуемой, предложение валюты определятся динамикой экспортной выручки, а баланс на валютном рынке будет достигаться за счет изменения курса рубля и объемов импорта в долларовом выражении.

В настоящий момент нет данных, которые могут с приемлемой точностью охарактеризовать изменения в динамике экспорта после введения новых санкций, отмечает эксперт.

– Поэтому коридор прогноза курса на апрель очень широк: в наиболее оптимистичном варианте рубль может продолжить наблюдаемое укрепление до уровня 80-85 руб./долл. в случае сохранения нефтяного экспорта в физическом выражении в полном объеме и отсутствия существенных негативных новостей. Укрепление заметно выше этого уровня маловероятно – население может начать заметные покупки валюты даже с учетом введенной в размере 12% комиссии на ее приобретение. Однако с большой вероятностью поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 за доллар, – прогнозирует Максим Петроневич.