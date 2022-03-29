Две ледовые переправы закрыли в Тайшетском и Шелеховском районах

Две переправы из-за неудовлетворительного состояния льда закрыли в Тайшетском и Шелеховском районах Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В минувшие сутки было принято решение о закрытии ледовых дорог в Тайшетском и Шелеховском районах. На реке Бирюсе завершена эксплуатация переправы на 17 километре трассы Тайшет-Шиткино, соединявшей населенные пункты Старый Акульшет и Коновалово, на Иркуте – ледовой трассы «Моты – Шаманка». Основанием для их закрытия стало неудовлетворительное состояние льда, вызванное его активным таянием», – рассказали в пресс-службе.

На закрытых переправах выполнены работы для обеспечения безопасности: установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.

В настоящее время в Иркутской области в 16 муниципальных образованиях продолжают действовать 44 ледовые переправы.