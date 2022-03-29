Кессон крыла МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность

Объединенная авиастроительная корпорация и Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского успешно провели один из этапов статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских композиционных материалов «АэроКомпозит» – дочерним предприятием корпорации «Иркут», рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла – кессон – обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», – рассказал генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что возможны в реальном полете.