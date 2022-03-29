Этнотуристический комплекс с сетью бутик-отелей планируют создать на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сегодня провел встречу со скульптором Даши Намдаковым, где обсуждалась идея художника создать на Байкале этнотуристический комплекс – глава региона принял решение поддержать инициативу.

«У мастера много идей – творческий человек, с особым складом ума. Знаю о его инициативе создать на Байкале этнотуристический комплекс. Это – сеть бутик-отелей, каждый из которых будет расположен в уникальном природном или культурном месте. Такая сеть даст возможность путешествовать внутри региона и при этом останавливаться в комфортабельных отелях. Подобный проект уже реализован на Алтае. Наш регион готов включаться в работу», – заявил Кобзев.

Губернатор также добавил, что в настоящее время поставлена первоочередная задача – определиться с территориями. «Одной из точек может стать Бугульдейка, рассматриваем и варианты возрождения старинных деревень в Ольхонском и Качугском районах», – сказал он.