20-летний житель Вихоревки Егор Назаров погиб во время спецоперации на Украине

Двадцатилетний житель города Вихоревки Иркутской области Егор Назаров погиб во время спецоперации на Украине, сообщил военный комиссар города Братска Александр Рак перед ежегодным отчетом главы Вихоревского муниципального образования за 2021 год.

«Рядовой Назаров Егор Максимович 2001 года рождения погиб при исполнении служебных обязанностей. Погиб на территории Украины в Полтавской области, Лубенском районе, в городе Гребенка. Проживал до призыва в городе Вихоревка», – рассказал военный комиссар.

Юноша служил по контракту. В Вихоревке у него остались мама и брат. 12 апреля Егору Назарову исполнился бы 21 год.