Часть торгового здания купца Бревнова на Урицкого в Иркутске продадут за 81 млн рублей

Часть торгового здания купца Бревнова Н. К., которое было построено в конце 19 – начале 20 века, выставили на продажу за 81 млн рублей, следует из данных раздела «Недвижимость» сайта объявлений «Авито». Согласно информации в перечне объектов культурного наследия Приангарья, объект является историческим памятником, он располагается на Урицкого, 16 в Иркутске.

Торговое здание общей площадью 366,1 кв. м. имеет отдельные входы в магазины. В здании есть система охраны, автоматическая пожарная сигнализация, электричество, центральное теплоснабжение, вода и водоотведение. Все помещения в здании полностью сданы в аренду: сейчас тут располагаются магазин сумок, зоомагазин и аптека.

Здание сделано из кирпича, имеет один этаж.