Почему укрепляется рубль?

Курс доллара падал во вторник ниже 83 рублей. За два дня с начала недели рубль укрепился сразу на 13 рублей – с 96 до 83 рублей. Аналитики считают, что сильная динамика рубля является отражением серьезных дисбалансов в части внешней торговли.

Экспортные доходы в денежном выражении, судя по всему, остаются высокими, а импорт существенно сжался, – отмечает Александр Кудрин, управляющий директор, главный стратег компании АТОН. – С учетом обязательства экспортеров продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки сложилась ситуация, при которой предложение заметно превышает спрос.