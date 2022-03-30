АТБ запустил сервис «СМАРТ» для оценки риска блокировки расчетного счета

Азиатско-Тихоокеанский банк предоставил действующим клиентам новый сервис «СМАРТ». Он оценивает характер работы с расчетными счетами и предоставляет рекомендации по выравниванию показателей согласно последним положениям Банка России и других контролирующих органов. До 30 апреля воспользоваться сервисом можно бесплатно.

В результате анализа вы получаете рейтинг вероятности блокировки расчетного счета с объяснением критериев и нормативов проводимой проверки. Отчет можно сохранить и распечатать.

Как получить отчет?

1. Перейти по ссылке на страницу сервиса и указать контактные данные.

2. Загрузить выписку (на электронную почту придет письмо с персональной ссылкой для доступа в сервис и загрузкой выписки на проверку).

3. Получить отчет в течение 1 минуты.

В период с 23 марта по 30 апреля 2022 года сервис «СМАРТ» предоставляется клиентам АТБ бесплатно. Количество отчетов не ограничено.

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