Новости

АТБ запустил сервис «СМАРТ» для оценки риска блокировки расчетного счета

Азиатско-Тихоокеанский банк предоставил действующим клиентам новый сервис «СМАРТ». Он оценивает характер работы с расчетными счетами и предоставляет рекомендации по выравниванию показателей согласно последним положениям Банка России и других контролирующих органов. До 30 апреля воспользоваться сервисом можно бесплатно.

Читайте также:

Акции Вконтакте взлетели на 40% в первый день торгов на Мосбирже
29 марта 2022
«Жизнь после цунами: что ждёт финансовые рынки» - АТБ проведёт видеочат в Telegram 31 марта в 12:00
28 марта 2022

В результате анализа вы получаете рейтинг вероятности блокировки расчетного счета с объяснением критериев и нормативов проводимой проверки. Отчет можно сохранить и распечатать.

Как получить отчет?

1. Перейти по ссылке на страницу сервиса и указать контактные данные.
2. Загрузить выписку (на электронную почту придет письмо с персональной ссылкой для доступа в сервис и загрузкой выписки на проверку).
3. Получить отчет в течение 1 минуты.

В период с 23 марта по 30 апреля 2022 года сервис «СМАРТ» предоставляется клиентам АТБ бесплатно. Количество отчетов не ограничено.

Остались вопросы? Звоните 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (106)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании