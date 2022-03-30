Банк «Союз» присоединился к антикризисной программе льготного кредитования субъектов МСП при поддержке Банка России.

Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%. Объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Льготное кредитование предоставляется клиентам банка «Союз» по мере получения банком фондирования Банка России.

Вопросы по программе просьба направлять по электронной почте: info@banksoyuz.ru.