Саломе Пиртахия возглавила Департамент электронных продаж и сервисов Банка Уралсиб

Саломе Пиртахия с 28 марта возглавляет Департамент электронных продаж и сервисов Банка Уралсиб.

В банковском секторе Саломе Пиртахия работает с 2007 года. Работала в должности портфельного риск-менеджера по кредитным банкам в АО КБ «Ситибанк», руководителем управления розничных кредитных рисков в банке «ЮниКредит». В 2018 году присоединилась к команде Банка Уралсиб, где возглавила Департамент управления рисками розничного бизнеса.

Для банка «Уралсиб» развитие электронных продаж и сервисов — одна из приоритетных задач на ближайшее время. Саломе Пиртахия продолжит развивать контакт-центр, улучшая качество клиентского обслуживания, наращивать долю продаж через удаленные каналы, работать над увеличением уровня проникновения продуктов банка в существующую клиентскую базу. Кроме того, в новой должности Саломея будет управлять разработкой моделей и отчётности, отвечать за клиентскую аналитику и бизнес-планирование, а также курировать со стороны банка компанию ООО МКК «Уралсиб Финанс».