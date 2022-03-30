Дальневосточный банк начал прием заявок на льготное кредитование МСП

Дальневосточный банк начал прием заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на участие в расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с «Корпорацией «МСП». Ее лимит — 335 млрд рублей.

В рамках программы средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13.5%, малый и микробизнес - по ставке 15%. Размер кредита - от 3 млн рублей, максимальный предел устанавливается в индивидуальном порядке.

«Эта программа дает возможность получить кредиты на инвестиционные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты, предоставленные на инвестиционные цели, по льготной ставке. Специальные условия для компаний малого и среднего бизнеса будут действовать в течение всего периода реализации программы. Это важная и необходимая мера по обеспечению МСП кредитными ресурсами, а значит, предоставлению возможности устойчивой деятельности в текущих условиях», - отметил вице-президент АО «Дальневосточный банк» Вячеслав Тогобицкий.