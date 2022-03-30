Интернет-банк Новикомбанка доступен в один клик для пользователей iPhone

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, адаптировал интернет-банк для пользователей мобильных устройств на платформе iOS. Теперь клиенты c iPhone могут создать ярлык интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение. Визуально ярлык представляет иконку с логотипом Новикомбанка.

Установить интернет-банк Новикомбанка на мобильном устройстве на платформе iOS можно в несколько шагов. Для этого следуйте данной инструкции:

Шаг 1. Откройте интернет-банк: https://online.novikom.ru/ в браузере Safari.

Шаг 2. Нажмите на значок «Поделиться».

Шаг 3. Выберите «Добавить на экран Домой».

Шаг 4. Введите название приложения «Новикомбанк» и нажмите «Добавить».

Иконка интернет-банка Новикомбанка автоматически появится на экране мобильного устройства.

Клиенты могут войти в интернет-банк с помощью логина, пароля и кода из СМС, а также зарегистрироваться или восстановить доступ с помощью номера карты или счета.

В связи с введенными в отношении Новикомбанка ограничениями мобильное приложение банка на платформе iOS сейчас недоступно для загрузки или обновления в App Store. Ранее установленное приложение продолжает работать в штатном режиме. Адаптированный в новых условиях интернет-банк сохраняет для владельцев iPhone привычное комфортное пользование. Все финансовые операции, доступные в мобильном приложении, можно в несколько кликов совершать и в интернет-банке: управлять счетами, совершать переводы, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и телевидение, открывать карты, размещать вклады, оформлять кредиты.

Клиентам с мобильными устройствами на платформе Android установка мобильного приложения доступна по инструкции на сайте Новикомбанка: https://novikom.ru/app