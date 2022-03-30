Примсоцбанк приглашает на вебинар «Актуальные вопросы по ВЭД сегодня»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на онлайн-семинар «Актуальные вопросы по внешнеэкономической деятельности сегодня: валютный контроль, конверсионные сделки, международные расчеты в национальных валютах».

Мероприятие пройдёт 05 апреля 2022 года в 11:00 по времени Екатеринбурга. В качестве спикеров выступят Елена Алексеевна Михайлюкова, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 2007 года и Андрей Владимирович Махов, начальник казначейства банка.

Продолжительность мероприятия – 1 час. Участие в онлайн-семинаре бесплатное.



Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и задать вопрос спикеру. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/37612941/10833231?utm_source=pskb

Вопросы по поводу участия можно задать по телефону: 8 (343) 372-87-81.

