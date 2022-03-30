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Магазины Reserved, Mohito, Sinsay закрываются в России

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Магазины Reserved, Mohito, Sinsay, House и Cropp закрываются в России. Вчера польский производитель одежды LPP Group, владеющий брендами, сообщил о завершении всех операций, необходимых для закрытия магазинов. 29 марта был закрыт последний из них. В Иркутске магазины размещались в торговых центрах "Модный квартал" и "ЯркоМолл".

Ранее компания полностью приостановила доставку продукции в Россию, все инвестиции и планы по развитию, а также прекратила онлайн-продажи всех своих брендов. Решение было принято в соответствии с введенными санкциями ЕС.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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